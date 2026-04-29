Todas las miradas sobre la Reserva Federal: tasas de interés no sufrirían cambios

La Reserva Federal estadounidense apostaría por el statu quo, debido a que las previsiones de los mercados apuntan a que las tasas de interés siguen sin cambios.

Esta reunión que podría ser la última de política monetaria encabezada por Jerome Powell como presidente del banco central, informó AFP.

De los 12 miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) que votan sobre las tasas, la mayoría ha dicho que quiere esperar a ver cómo afecta a la economía la guerra en Oriente Medio, que ya disparó los precios de la energía.

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Previsiones

Según las previsiones de los analistas, los tipos de referencia de la Fed permanecerán entre el 3,50% y el 3,75%, su nivel desde diciembre.

Sin sorpresas en este aspecto, la atención se centrará en los planes futuros de Powell, blanco frecuente de la ira del presidente Donald Trump.

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Si bien el mandato de Powell como jefe de la Fed termina el 15 de mayo, su periodo como miembro de la Junta de Gobernadores se extiende hasta enero de 2028.

La conferencia de prensa de Powell está programada, como de costumbre, a las 14:30 (hora de Washington) tras el anuncio de la decisión del FOMC.

Nuevo presidente

Desde que volvió al poder el año pasado, Trump ha criticado e insultado con frecuencia a Powell por no recortar las tasas de interés, una política que impulsaría con fuerza la actividad económica pero que podría avivar la inflación.

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Por ahora, el exgobernador de la Fed (2006-2011) Kevin Warsh, nominado por Trump, parte con ventaja para sustituirlo.

Una comisión del Senado votará el miércoles por la mañana para confirmar su nombramiento. Más adelante se organizará una votación en el pleno de la Cámara Alta.

Embrollo

Una sucesión tan fluida no estaba garantizada hasta hace apenas unos días, debido a un embrollo político-monetario-judicial.

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Un legislador del partido Republicano de Trump amenazaba con bloquear todo el proceso mientras el Departamento de Justicia no archivara una investigación contra Powell, percibida como un intento de intimidación avalado por Trump.

El viernes, una fiscal cercana al presidente anunció el cierre del procedimiento judicial, si bien no lo dio por totalmente enterrado.