Trump dice que la salida de Emiratos Árabes de la OPEP podría bajar precio de la gasolina

"Es algo estupendo", reaccionó Trump al ser preguntado en el Despacho Oval sobre la decisión del país árabe y agregó que tal vez los líderes de los Emiratos quieran "seguir su propio camino" fuera de la OPEP y la alianza OPEP+.

"Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo", agregó el presidente estadounidense.

Trump también advirtió de que su Gobierno está "teniendo algunos problemas en la OPEP", sin ofrecer más detalles.

La guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero ha provocado una subida aguda de los precios del petróleo y la gasolina, después de que Teherán tomara represalias e interrumpiera el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % del tráfico de crudo mundial.

Emiratos anunció la víspera que se retirarían de la OPEP a partir del próximo 1 de mayo, desvinculándose así de las decisiones colectivas sobre producción que toma el grupo.

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El país basó su decisión en "los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo, derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

EAU se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971, desempeñando "un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores", destacó la agencia oficial emiratí WAM.

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha afectado sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.