Trump discute con petroleros el futuro del sector y los precios se disparan

Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval de los puertos de Irán durante meses en caso de ser necesario, comunicó Donald Trump a empresarios del sector petrolero, afirmó un funcionario de la Casa Blanca.

Los precios mundiales del crudo se dispararon hoy tras las informaciones de los medios de comunicación de que Trump estaba considerando una prolongación del bloqueo a Irán. El barril de Brent superaba después del mediodía los 116 dólares y el WTI rozaba los 105 dólares.

El presidente celebró una reunión con directivos del sector el martes en la Casa Blanca, adelantó el medio Axios.

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Discuten medidas

Allí, discutieron “las medidas tomadas por el presidente para aliviar la situación de los mercados mundiales del petróleo y las que se podrían tomar para mantener el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses”, afirmó en una declaración a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

“El presidente se reúne con frecuencia con directivos del sector energético para recabar su opinión sobre los mercados energéticos nacionales e internacionales”, afirmó el funcionario.

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En estos encuentros, añadió, se tratan temas como “la producción nacional, los avances en Venezuela, los futuros del petróleo, el gas natural y el transporte marítimo”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el vicepresidente, JD Vance, y la jefa de gabinete, Susie Wiles, también asistieron al encuentro.

La gigante petrolera estadounidense Chevron confirmó a la AFP que su director ejecutivo, Mike Wirth, participó en la reunión.