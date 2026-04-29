Von der Leyen y Magyar se reúnen en Bruselas con vistas a trabajar "estrechamente juntos"

Magyar acudió a la capital europea por primera vez desde que se proclamara vencedor de las elecciones generales que tuvieron lugar en su país el pasado 12 de abril, cuando su partido, Tisza, venció al oficialista Fidesz del todavía primer ministro Viktor Orbán.

"Un muy buen intercambio con Peter Magyar en Bruselas hoy. Discutimos los pasos necesarios para desbloquear los fondos de la UE destinados a Hungría, que están congelados debido a preocupaciones por corrupción y el estado de derecho", dijo Von der Leyen en una publicación en sus redes sociales.

La política alemana aseveró además que la Comisión "apoyará su trabajo para abordar estos problemas y realinearse con los valores europeos compartidos".

"Nuestros equipos continuarán trabajando estrechamente juntos. Por una Hungría próspera en el corazón de nuestro hogar europeo compartido", añadió Von der Leyen.

El futuro primer ministro, por su parte, dijo en un breve mensaje en la red social Facebook que ha mantenido una reunión "constructiva y fructífera" con Von der Leyen, agregando que han acordado que el próximo 25 de mayo volverá a Bruselas, ya como jefe de Gobierno, "para cerrar el acuerdo político para que Hungría y el pueblo húngaro accedan a los fondos".

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"La UE no impone condiciones que sean contrarias a los intereses de nuestra nación", agregó Magyar, que afirmó que pronto llegarán a Hungría los fondos comunitarios, permitiendo "reactivar la economía húngara y llevar a cabo las reformas necesarias para crear un país funcional y humano".

Se espera que Magyar reencauce las relaciones entre Budapest y Bruselas tras los 16 años en el poder de Orbán, durante los cuales estos lazos se han deteriorado enormemente debido entre otros motivos a la cercanía del mandatario en funciones con el Kremlin y a su bloqueo sistemático de medidas de presión a Rusia y de apoyo a Ucrania.