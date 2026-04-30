Argentina admite proyecto para ampliar un gasoducto al régimen de incentivo a la inversión

Según informó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el comité evaluador del RIGI aprobó el proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno que lleva adelante TGS.

La ampliación del gasoducto Perito Moreno permitirá incrementar la capacidad de transporte en 14 millones de metros cúbicos diarios desde Tratayén (suroeste de Argentina) hasta Salliqueló (centro).

El proyecto involucra una inversión de 560 millones de dólares, a los que se sumarán otros 220 millones de dólares que TGS destinará a obras de ampliación en su sistema regulado, para posibilitar que el gas que llegue a Salliqueló acceda a los centros de consumo ubicados en Buenos Aires y su periferia, la región del Litoral y el norte del país.

"Esto beneficiará a clientes residenciales, industrias y generación eléctrica que tendrán más gas a una fracción del costo del GNL (gas natural licuado)", resaltó Caputo a través de la red social X.

Con su admisión al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

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Con la iniciativa de TGS, ya son 14 los proyectos aprobados al RIGI, con inversiones totales por 28.000 millones de dólares.

Según el Gobierno argentino, hay otros 22 proyectos en evaluación que llevarían la inversión total de proyectos dentro del RIGI a 97.000 millones de dólares.

TGS es una de las principales procesadoras de gas natural de Argentina y transporta el 60 % del gas natural consumido en el país a través de una red de gasoductos de 9.000 kilómetros.

La empresa está controlada por Compañía de Inversiones de Energía (Ciesa), firma que posee el 53,83 % de las acciones de TGS.

Los accionistas de Ciesa son Pampa Energía (50 %) y la familia Sielecki, GIP y PCT (50 %).

Otro 25,33 % de las acciones de TGS está en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses, organismo público que administra el sistema de jubilación estatal en Argentina).

El restante 20,84 % de las acciones de TGS cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.