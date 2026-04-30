Australia detiene al presunto asesino de una niña aborigen mientras crecen las protestas

La Policía de la región en mención informó que el sospechoso, un hombre de 47 años, fue arrestado la víspera en la noche y trasladado posteriormente a Darwin, por motivos de seguridad, luego de que se registraran disturbios frente al hospital de Alice Springs, donde inicialmente permanecía bajo custodia.

Según el comisionado de Policía, Martin Dole, el traslado respondió a riesgos tanto para el detenido como para el personal sanitario y los agentes, después de que centenares de personas se congregaran para exigir represalias por la muerte de la menor.

La tensión derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con lanzamiento de objetos, daños a vehículos policiales y el uso de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, de acuerdo con informaciones recogidas por la cadena pública australiana ABC.

Las protestas, que se han extendido también a Darwin, reflejan la conmoción y la indignación en la comunidad, especialmente entre la población indígena, tras el hallazgo del cuerpo de la niña aborigen, a unos cinco kilómetros de su vivienda, días después de su desaparición.

La jefa de Gobierno del Territorio del Norte, Lia Finocchiaro, expresó este viernes sus condolencias y subrayó que el foco de las autoridades está ahora en apoyar a la familia y garantizar que el responsable comparezca ante la justicia.

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El caso ha suscitado además llamamientos a la calma por parte de líderes comunitarios y políticos, mientras continúa la investigación y se prevé que en los próximos días se formalicen cargos contra el detenido.

La menor, identificada como Sharon, fue vista por última vez hacia las 23:30 horas del sábado (14:00 GMT) en su vivienda del campamento de Old Timers, un asentamiento mayoritariamente indígena situado en las afueras de Alice Springs.

Al no lograr localizarla, su familia dio aviso a la policía alrededor de la 1:35 de la madrugada del domingo (16:05 GMT del sábado), lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

Durante varios días y pese a las condiciones climáticas adversas, decenas de agentes, voluntarios y equipos especializados rastrearon una zona de hasta veinte kilómetros cuadrados de terreno agreste, con el apoyo de helicópteros, drones con sensores térmicos, unidades caninas y patrullas terrestres.

El cuerpo fue hallado a unos cinco kilómetros del lugar de la desaparición, en lo que las autoridades calificaron como un "desarrollo increíblemente angustiante".

En el marco de la investigación, la policía detuvo al sospechoso que habría sido visto con la menor la noche de su desaparición y que, según medios locales, habría salido de prisión pocos días antes del suceso.

Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen, en uno de los sucesos más impactantes registrados recientemente en esta remota región del centro-norte de Australia.