Australia impulsará reforma de armas tras el informe sobre el atentado antisemita en Bondi

El informe, elaborado por la comisionada Virginia Bell y publicado también este jueves, señala como una de sus prioridades el refuerzo de las políticas de control de armas, por lo que recomienda implementar un marco nacional más homogéneo y la puesta en marcha de un programa de recompra de armas para reducir riesgos asociados a la violencia extremista.

La investigación analiza el ataque perpetrado el 14 de diciembre de 2025 durante una celebración judía en la emblemática playa de Bondi, en Sídney, donde murieron 15 personas en uno de los episodios más graves de violencia en el país en décadas.

Aunque la comisión concluye que no hubo fallos legales o regulatorios que impidieran prevenir o responder al atentado, sí advierte de la necesidad de reforzar la coordinación entre agencias y mejorar los mecanismos de prevención, en línea con las recomendaciones emitidas.

En este sentido, el informe propone revisar los equipos conjuntos antiterroristas, ampliar los dispositivos de seguridad en eventos judíos considerados de alto riesgo y reforzar el acceso a datos sobre armas de fuego por parte de las agencias de seguridad.

El documento incluye 14 recomendaciones, cerca de un tercio de las cuales se mantienen clasificadas por motivos de seguridad nacional o para no interferir en procesos judiciales en curso, según explicó la comisión.

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Albanese subrayó que, pese a que el informe no detecta fallos estructurales urgentes, su Gobierno actuará con rapidez para implementar las mejoras identificadas. "Siempre se puede hacer más", afirmó el mandatario en rueda de prensa desde Camberra.

La comisión real, la forma más alta de investigación pública en Australia, continuará sus audiencias en las próximas semanas, con sesiones previstas en Sídney (este), mientras se espera un informe final antes del primer aniversario del ataque en diciembre.

Más de 3.500 personas han presentado ya sus testimonios, en un proceso que busca no solo esclarecer los hechos, sino también proponer medidas para prevenir futuros ataques y reforzar la cohesión social en una sociedad cada vez más diversa.