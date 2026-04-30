BBVA gana en Latinoamérica un 7,65 % más entre enero y marzo, sobre todo en México

El banco indica que el crecimiento del beneficio en México se explica por el buen comportamiento del margen de intereses, que se situó en 3.136 millones de euros, un 8,5 % más; de las comisiones, que crecieron un 6,3 % hasta 648 millones, y del resultado de operaciones financieras (ROF), que mejoró un 24 % hasta 286 millones.

En México la inversión crediticia registró un incremento del 2,6 %, con un crecimiento más destacado de la cartera mayorista, favorecido por el dinamismo del préstamo a empresas, mientras que la cartera minorista creció a menor ritmo, un 1,7 %.

Al cierre de marzo, la tasa de morosidad era del 2,6 %, un descenso de 15 puntos básicos con respecto al cierre de diciembre, y la tasa de cobertura era al cierre de marzo del 129 %, 5 puntos porcentuales por encima de lo registrado en diciembre.

El área geográfica que el BBVA denomina América del Sur, que incluye Argentina, Colombia, Perú, y otros países, obtuvo un beneficio de 249 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 16,3 % más a tipos de cambio corrientes.

Gran parte de este incremento obedece a la mejora de los resultados de Colombia, donde el beneficio del trimestre alcanzó 78 millones de euros, un 137,6 % más que un año antes, debido a la mejora de los ingresos recurrentes y los menores saneamientos crediticios, destaca la nota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Argentina, el resultado atribuido acumulado a cierre de marzo fue de 27 millones de euros, algo más de la mitad que los 50 millones del primer trimestre de 2025, por el descenso del ROF (resultado de operaciones financieras), y el impacto de la hiperinflación.

Las dotaciones por deterioro de activos financieros crecieron un 89,3 %, en tanto que el coste del riesgo fue del 7,84 %, cuatro puntos básicos por debajo de lo registrado en el último trimestre de 2025.

En Perú, el BBVA prácticamente igualó las cifras del mismo periodo del año anterior y ganó 81 millones de euros, frente a los 83 del primer trimestre de 2025.