Bessent lamenta ante China las "regulaciones extraterritoriales" tras el revés a Meta

En un comunicado en X, Bessent dijo que la conversación con He, el interlocutor designado por el Gobierno chino para las conversaciones comerciales con Washington, se centró en preparar la próxima visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China a mediados de mayo.

"Nuestra reunión fue franca y exhaustiva y sirvió para que subrayara que las recientes provocativas regulaciones extraterritoriales chinas tienen un efecto disuasorio en las cadenas de suministro globales", indicó.

Este comentario se da poco después de que los reguladores chinos de la competencia decidieran bloquear la compra de la empresa de inteligencia artificial Manus por 2.000 millones de dólares por parte de Meta.

Manus fue fundada en China, pero tiene sede en Singapur, y su venta a Meta fue anunciada el pasado diciembre.

El consejero delegado del gigante de Silicon Valley, Mark Zuckerberg, podría aprovechar la visita de Trump a Pekín para pedir el apoyo de su administración a la operación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la televisión estatal china CCTV, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, también estuvo presente en la llamada y He le transmitió su "grave preocupación" por las restricciones comerciales y económicas que impone Washington sobre ellos.

Los medios chinos también informaron de que el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, tuvo una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en la que le señaló que Taiwán es "el mayor factor de riesgo" en las relaciones bilaterales.

Ambos intercambios se dan en preparación de la visita de Trump a China el 14 y 15 de mayo, en la que se reunirá con el mandatario chino, Xi Jinping.

El encuentro en Pekín, que fue retrasado por la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, tiene la compleja tarea de construir consensos en material comercial, tecnológica y de seguridad regional.