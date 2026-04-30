Bruselas llama a blindar a los hogares vulnerables frente a posibles cortes de energía

"Debemos proteger a los hogares vulnerables frente a los cortes de suministro energético y apoyar a todos los consumidores para que gestionen mejor sus contratos de suministro de energía, así como para que participen activamente en la transición", declaró en un comunicado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.

El Ejecutivo comunitario presentó un paquete de cuatro recomendaciones dirigido a los Estados miembros para proteger a consumidores vulnerables y personas en situación de pobreza energética, facilitar contratos más transparentes, prevenir los efectos de eventuales quiebras de comercializadoras e impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas.

Bruselas considera prioritario evitar que los hogares con menos recursos sufran desconexiones, por impago o por dificultades derivadas del abandono progresivo del gas natural en la UE.

Por ello, recomienda identificar de forma temprana a las familias en riesgo y ofrecerles apoyo específico, como planes de pago adaptados, asesoramiento sobre deudas, bonos energéticos o medidas estructurales para reducir su consumo, como mejoras de eficiencia energética y acceso a fuentes renovables.

La Comisión también pidió a los Veintisiete que planifiquen con antelación la salida del gas fósil, con calendarios claros y comunicación transparente, para evitar que los consumidores más expuestos queden rezagados en la transición energética.

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Además, Bruselas quiere facilitar que los ciudadanos puedan comparar ofertas y cambiar de proveedor con mayor facilidad mediante contratos con términos más claros y homogéneos en toda la UE.

Otra de las recomendaciones busca reducir el impacto que tendría la quiebra de comercializadoras energéticas sobre consumidores y facturas, para lo que pide a reguladores y autoridades nacionales reforzar los controles de riesgo.

El paquete incluye igualmente medidas para acelerar el desarrollo de comunidades energéticas locales y del autoconsumo compartido, de modo que hogares, pequeñas empresas y ayuntamientos puedan producir, consumir e intercambiar su propia energía renovable.

La Comisión subrayó asimismo que los consumidores que adapten su demanda eléctrica a las horas de menor precio o de mayor producción renovable deberían verse recompensados con tarifas más bajas.

El Ejecutivo comunitario agregó que trabajará ahora con los Estados miembros, reguladores, empresas y organizaciones civiles para aplicar estas orientaciones, que no tienen carácter vinculante.

"La conflictividad en Oriente Medio y su impacto en los precios de la energía subrayan hasta qué punto siguen siendo volátiles los mercados energéticos mundiales y cuán urgente es que Europa refuerce su resiliencia energética", concluyó el comisario.