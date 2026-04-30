Camps (Open Arms) denuncia el abandono de las obligaciones de rescate de la UE

"Esto es poner vidas en peligro. Estamos ante violaciones graves del derecho internacional, ante el uso de la fuerza contra civiles en alta mar, el bloqueo de la ayuda humanitaria, el riesgo deliberado para tripulaciones y, sobre todo, el abandono de las obligaciones de rescate por parte de la Unión Europea", denunció Camps en un vídeo tras confirmarse el abordaje.

El activista señaló directamente a la Guardia Costera de Grecia y a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, de la que aseguró que "vio y fue testigo" de la operación militar sin intervenir.

A su juicio, la inacción de las autoridades europeas las hace "responsables" de poner vidas en peligro en una zona de búsqueda y rescate (SAR) de su competencia: "Cuando no se protege, también se es responsable. Y cuando la ayuda no llega es porque alguien lo impide".

Asimismo, Open Arms calificó la situación de "piratería" y exigió el restablecimiento inmediato de las señales de GPS y comunicaciones satelitales, denunciando que fueron saboteadas durante el asalto israelí.

En un comunicado, la organización alertó de que, con una tormenta en camino y los motores de varios barcos inutilizados, la prioridad debe ser la seguridad de la tripulación.

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"Aquí ya no estamos hablando de política, estamos hablando de vidas y de la poca humanidad que le queda a esta Unión Europea", sentenció Camps.

La ONG española confirmó que el buque de Open Arms ya realiza tareas de búsqueda para localizar y asistir a las embarcaciones civiles que han quedado a la deriva.

Según el Ministerio de Exteriores de Israel, unos 175 activistas que participaban en la Flotilla con destino a Gaza han sido detenidos y están siendo trasladados a territorio israelí tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

La Flotilla Global Sumud, que zarpó el pasado domingo del puerto italiano de Augusta (sur), reportó a su vez que las autoridades israelíes dejaron durante esta operación a cientos de sus miembros a la deriva y ante una tormenta inminente.