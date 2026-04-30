Central sindical uruguaya se manifestará por desarrollo, salario y justicia social

En diálogo con la Agencia EFE, el presidente de la central sindical PIT-CNT, Marcelo Abdala, adelantó que este viernes será notorio "que "la estrategia vertebral" tiene que ver con la necesidad de que Uruguay se encamine hacia un plan nacional de desarrollo.

Abdala dijo que la central sindical propuso en 2024 lo que el Gobierno de Yamandú Orsi anunció oficialmente días atrás: un plan para mejorar la competitividad y productividad del país a partir de la colaboración de los trabajadores, el sector empresarial y el académico.

"Este 1 de Mayo nos permite confirmar el acierto de esta propuesta estratégica y profundizar en aquellos aspectos que tienen que ver con el desarrollo del país y con las personas y la calidad de vida de la gente", valoró Abdala.

A partir de este "planteo vertebral", la central sindical insistirá este viernes en su propuesta de una "sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas para abatir la pobreza en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes".

Reiterarán su propuesta de crear una ley "que permita la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, concretamente las 40 horas semanales con un pago de 48", y solicitarán que se trabaje en "la superación de las actuales formas de precarización del trabajo", que afecta en particular a la población migrante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abdala sostuvo que en el último año el PIT-CNT ha tenido "acuerdos y diferencias" con el Poder Ejecutivo y destacó en particular los "avances que se desarrollaron en el diálogo social en materia de Seguridad Social", que refiere a la creación de un conjunto de reformas que buscan mejorar el funcionamiento actual del sistema provisional.

Un año más, Abdala insistió en que el sindicalismo es necesario porque "sin lucha del movimiento obrero no hay avance civilizatorio, hay imperialismo, guerra y una sociedad en la cual las personas más enriquecidos del planeta tienen la misma riqueza que la mitad de la población humana, que es una sociedad irracional, que apunta contra las personas y contra la naturaleza".