Chile manifiesta su "preocupación" por la Flotilla Sumud, detenida por Israel rumbo a Gaza

"El Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando las gestiones pertinentes con todas las partes involucradas y ha instruido el seguimiento consular inmediato para monitorear y resguardar la situación de los connacionales, velando por la protección de sus derechos e integridad", señaló la Cancillería chilena a través de un comunicado.

"Chile reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la protección de la población civil y la promoción de soluciones pacíficas de las controversias", concluyó.

Según reportó la flotilla civil, compuesta por 58 embarcaciones que se dirigen a la Franja de Gaza en una misión humanitaria para romper el bloqueo naval, 22 de sus naves fueron interceptadas por fuerzas israelíes horas después de denunciar que estaban siendo rodeadas cerca de las costas griegas, en las aguas que separan la península del Peloponeso y la isla de Creta.

Hasta el momento, solo uno de los siete ciudadanos chilenos que viajan junto a la delegación hacia el enclave palestino fue reportado a bordo de los barcos detenidos por israel, la periodista y profesora de árabe Macarena Chahuán.

“Macarena Chahuán, periodista chilena, fue interceptada esta madrugada en aguas internacionales. Hoy, no tenemos información clara sobre su estado ni su situación”, publicaron desde la cuenta de Instagram de la delegación chilena.

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Cerca de 40 parlamentarios chilenos de todos los sectores políticos solicitaron a través de una carta a la Cancillería el resguardo de sus compatriotas.

Por su parte, la Comunidad Palestina de Chile denunció que este hecho reviste "la máxima gravedad," en tanto "se trata de una operación realizada fuera de toda jurisdicción legítima, lo que constituye una vulneración flagrante del derecho internacional, incluyendo la libertad de navegación y las normas básicas del derecho internacional humanitario".

La Flotilla Global Sumud zarpó el pasado domingo 26 de abril desde el puerto de Augusta, en Sicilia (sur de Italia), con el objetivo de romper el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza y abrir un corredor humanitario permanente.

A inicios de 2026, diversos organismos internacionales estimaban en cerca de 70.000 las personas muertas producto de la ofensiva militar israelí en Gaza, mayoritariamente mujeres y niños, según Naciones Unidas.

De acuerdo a ONU Mujeres, casi un millón de mujeres y niñas fueron desplazadas varias veces durante el conflicto, y unas 790.000 enfrentan inseguridad alimentaria crítica o catastrófica.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, un total de 72.345 personas murieron en el territorio desde los ataques del 7 de octubre de 2023 del movimiento islamista palestino Hamás en Israel, que desencadenaron la invasión de la Franja de Gaza.

Sudáfrica inició un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de cometer allí un «genocidio».