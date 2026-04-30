China aprueba una ley de asistencia social en su apuesta por impulsar el consumo interno

La norma, adoptada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (ANP, Legislativo) y que entrará en vigor el próximo 1 de julio, define los principales mecanismos de ayuda, como los subsidios de subsistencia, el apoyo a personas en extrema pobreza y la asistencia temporal, e introduce mejoras en los procedimientos, con medidas para agilizar la tramitación en casos de emergencia y facilitar el acceso a las prestaciones.

El texto consta de 78 artículos distribuidos en siete capítulos y establece un marco integral para garantizar la cobertura básica a personas en situación de dificultad.

Entre las novedades, la ley amplía el alcance de los beneficiarios más allá de los grupos tradicionalmente cubiertos, al incluir a hogares con ingresos ligeramente superiores al umbral mínimo o afectados por gastos rígidos en ámbitos como la sanidad, la educación o la vivienda.

Al mismo tiempo, el marco legal incorpora mecanismos para evitar la dependencia de las ayudas públicas, al promover la inserción laboral de los beneficiarios con capacidad de trabajo y establecer que el acceso a determinadas prestaciones esté vinculado a la aceptación de oportunidades de empleo adecuadas.

Este enfoque responde a la línea defendida por las autoridades chinas de reforzar la protección social sin fomentar lo que denominan "asistencialismo", al primar la inserción laboral y la autosuficiencia de los beneficiarios.

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El refuerzo de la red de asistencia coincide con la estrategia oficial de Pekín de "aumentar de forma estable la contribución del consumo al crecimiento económico", como señaló en marzo Han Wenxiu, alto cargo de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos, en el Foro de Desarrollo de China.

En la misma línea, el presidente chino, Xi Jinping, instó este mes a relanzar el crecimiento "impulsado por la demanda" y a reforzar el papel del sector servicios para sostener la actividad, en un marco de debilidad del consumo y elevadas tasas de ahorro de los hogares.

En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional ha defendido reforzar la seguridad social para mejorar la confianza de los hogares, mientras que el Banco Asiático de Desarrollo ha advertido de que el elevado ahorro dificulta impulsar la demanda.