Costa Rica revisa a la baja su proyección de crecimiento económico y la ubica en 3,5 %

"Las perspectivas para lo que resta del bienio 2026-2027 indican que, pese a la compleja situación externa, la economía costarricense seguirá en expansión, con un crecimiento promedio de 3,5 %. No obstante, con respecto a lo estimado en enero, esta proyección significa una revisión a la baja de 0,3 y 0,4 puntos porcentuales para 2026 y 2027, en ese orden", explicó el BCCR en su Informe de Política Monetaria de abril.

En 2025 el crecimiento económico de Costa Rica fue de 4,6 %, impulsado por el consumo interno.

El BCCR destacó que en el primer bimestre del 2026, "la economía mundial mostró condiciones favorables para el crecimiento", pero con el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero, "se alteró de manera significativa el escenario global".

"Los efectos adversos más inmediatos de este deterioro en las condiciones externas se observaron en los mercados financieros, las cadenas de suministro y los precios internacionales de las materias primas, en particular, del petróleo y los granos básicos", indica el informe.

La producción creció un 4,6 % en el primer trimestre de 2026 y todas las actividades económicas mostraron tasas de variación interanual positivas. Para lo que resta del año, el BCCR considera que la demanda interna continuará como el principal motor de crecimiento, aunque con una moderación en su crecimiento.

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En cuanto a la inflación, el BCCR prevé que se mantendrá en valores negativos durante el primer semestre del 2026, pero ingresaría al rango de la meta (que es de un 2 % a un 4 %) en el cuarto trimestre del 2026.

Costa Rica acumula más de 30 meses de inflación negativa, lo que ha generado críticas de algunos sectores económicos al manejo macroeconómico del Banco Central y pedidos para que reduzca la tasa de política monetaria que se encuentra en 3,5 % desde inicios de año.

Acerca de la deuda del Gobierno, el BCCR prevé que en 2026 permanecerá por encima del 60 % del Producto Interno Bruto como parte de un "deterioro en las finanzas del Gobierno Central, asociado a una reducción de los ingresos tributarios y a un incremento de los gastos totales, en particular del gasto en intereses".