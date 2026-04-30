Detienen de nuevo en EEUU a un beneficiario del programa DACA pese a su regreso autorizado

Contreras abordó un vuelo, facilitado por la Administración Trump, que lo llevaría de regreso a su hogar en Texas, luego de que se le concediera libertad condicional para retornar.

Sin embargo, cuando estaba a punto de reunirse con su familia y conocer a su hijo de dos meses, fue detenido en la víspera a su llegada, por agentes de inmigración sin ninguna explicación, indicó hoy la organización en un comunicado.

Su defensa legal presentó una petición de hábeas corpus (que permite a cualquier persona detenida solicitar ante un juez que revise la legalidad de su arresto y, si procede, ordene su liberación inmediata) para impugnar su detención.

El hondureño, de 30 años, llegó a EE.UU. cuando tenía ocho años y se acogió al programa DACA, que estaba vigente cuando fue arrestado en enero, durante una visita rutinaria de inmigración, como ha ocurrido con muchos otros casos.

La Administración Trump revirtió su deportación, pero ni él ni su abogado recibieron una explicación de por qué se le concedió la libertad condicional. No obstante, fue detenido por segunda vez a su llegada al aeropuerto.

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"Justo cuando estaba a punto de reunirse con su familia y tener a su hijo recién nacido en brazos por primera vez, agentes de inmigración lo detuvieron sin ninguna explicación", reiteró FWD.us, que exige su liberación inmediata.

El presidente de la organización, Todd Schulte, afirmó que Contreras hizo todo correctamente y que, pese a ello, fue deportado.

"José necesita ser liberado de inmediato. Tiene un hijo que no conoce y una familia que ya ha pagado un precio insoportable. Ningún beneficiario de DACA, ninguna persona, debería tener que pasar por lo que ha pasado", señaló el máximo representante de FWD.us.

Schulte hizo un llamado al Congreso para que apruebe las protecciones permanentes para los llamados ‘soñadores’, y al Gobierno de Trump para que libere a Contreras de inmediato y ponga fin a las demoras en la renovación de DACA, que están dejando a cientos de miles de beneficiarios en un limbo legal.

Por su parte, la abogada del hondureño, Stacy Tolchin, afirmó que el Gobierno asumió un compromiso al otorgarle la libertad condicional, pero que su detención a su llegada contradice directamente esa decisión y plantea serias dudas legales que exigen respuestas inmediatas.

La nueva detención de Contreras ocurre luego de que, el pasado 28 de abril, la Junta de Apelaciones de Inmigración, un tribunal administrativo del Departamento de Justicia, determinara que ser beneficiario de DACA no es motivo suficiente para detener una deportación.

La decisión surge del caso de la mexicana Catalina Xóchitl Santiago, beneficiaria de DACA que también fue detenida en agosto del año pasado en el aeropuerto internacional de El Paso (Texas) para ser deportada.

La inmigrante permanece en libertad condicional desde octubre de 2025, aunque el Gobierno apeló la decisión que permitió su liberación y el fallo de la Junta devolvió su caso al juez para su revisión.