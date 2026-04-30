Economía española crece 0,6 % hasta marzo, dos décimas menos, lastrada por sector exterior

Según los datos de contabilidad nacional publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento se sustentó en la demanda interna, que aportó 0,4 puntos, y en menor medida en la demanda externa (exportaciones e importaciones), que contribuyó con 0,2 puntos.

La formación bruta de capital fijo (inversión) se moderó 1,7 puntos en el primer trimestre, hasta el 0,4 %, y también se ralentizó el consumo de las familias, tres décimas, y sitúa su crecimiento en el 0,6 %, mientras que el gasto final de las administraciones públicas aumentó un 0,2 %, una tasa que se mantiene respecto al trimestre anterior, detalla el INE.

Las exportaciones cayeron un 0,5 % y abandonan el terreno positivo del cuarto trimestre del ejercicio anterior, cuando crecieron un 0,7 %; también descendieron las importaciones, un 1,2 %, frente al crecimiento del 1,2 % del trimestre anterior.

Desde el punto de vista de la actividad, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fue el sector que más creció, un 3,3 %, seguido de los servicios (0,7 %) y la industria (0,4 %), mientras que destaca la desaceleración de casi dos puntos de la construcción, que aumentó en los tres primeros meses del año un leve 0,1 % .

El PIB a precios corrientes alcanzó en el primer trimestre un nuevo máximo, al situarse en 437.308 millones de euros, lo que supone un aumento de 2.186 millones respecto al cuarto trimestre de 2025.

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El empleo de la economía, medido en horas trabajadas, bajó el 0,3 % trimestral, mientras que los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 0,8 %.

Por el lado de las rentas, la remuneración de los asalariados subió el 0,8 % trimestral. Respecto a la productividad por hora trabajada, creció el 1 %.