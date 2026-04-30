EE.UU. mejora la calificación de México y Argentina en su informe de propiedad intelectual

Según el reporte publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, ambos países han introducido mejoras en materia de propiedad intelectual que justifican su traslado a una categoría de menor gravedad dentro del sistema de monitoreo estadounidense.

Pese a la mejora, los dos países permanecen bajo supervisión de Washington por posibles deficiencias pendientes en la protección de derechos de autor, marcas y patentes.

En contraste, el documento designa a Vietnam como "país extranjero prioritario", la categoría más severa del informe, lo que podría derivar en una investigación formal bajo la Sección 301 de la ley de comercio de Estados Unidos.

Así mismo, la Unión Europea (UE) fue incluida en la lista de vigilancia, junto con otros socios comerciales, por preocupaciones relacionadas con la protección de la propiedad intelectual y el acceso de empresas estadounidenses a determinados mercados.

El informe evalúa la protección de la propiedad intelectual en más de cien socios comerciales de Estados Unidos, entendida como el respeto a patentes, marcas, software, contenidos digitales, desarrollos tecnológicos y combate a la piratería.