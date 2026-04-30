El banco español BBVA ganó un 10,8 % más hasta marzo, apoyado en ingresos recurrentes

Según informó este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, el beneficio atribuido del banco en los tres primeros meses de 2026, sin considerar la variación de divisas, se hubiera incrementado un 14,1 %.

El margen de intereses (el que recoge casi todos los ingresos) tuvo un crecimiento del 20,2 % interanual y alcanzó los 7.537 millones, impulsado principalmente por Turquía, América del Sur y México; mientras que el margen bruto, que suma al anterior las comisiones, creció un 18,3 %, hasta los 10.652 millones.

El conjunto de los ingresos recurrentes (márgenes y comisiones) del negocio bancario alcanzó los 9.793 millones de euros, un 19,1 % más.

Durante el primer trimestre de 2026, los préstamos y anticipos a la clientela aumentaron un 4 %, hasta los 478.949 millones de euros, destacando el mayor volumen de los créditos a empresas, mientras que los préstamos a particulares se incrementaron un 2,2 %, hasta los 196.711 millones, con un mayor dinamismo de los préstamos al consumo, seguidos de los hipotecarios.

Por áreas de negocio, el beneficio atribuido de España fue de 1.095 millones de euros, un 8,1 % más, con la inversión crediticia creciendo el 6,3 % interanual, impulsada por los créditos de empresas y al consumo.

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En México, el beneficio atribuido fue de 1.453 millones de euros, un 4,5 % más; mientras que en Turquía aumentó un 66,1 % a tipos de cambio corrientes, hasta los 263 millones de euros.

El área de América del Sur obtuvo un beneficio atribuido de 249 millones de euros, un 16,3 % más en euros corrientes, favorecido por Colombia, que incrementó su resultado hasta 78 millones de euros; mientras que en Perú fue de 81 millones y en Argentina de 27 millones.

Por su parte, Resto de Negocios tuvo un resultado atribuido de 236 millones de euros, un 36 % más, excluido el impacto de la evolución de divisas.

La ratio de mora descendió hasta el 2,6 %, frente al 2,7 % con que cerró 2026 y el 2,9 % de marzo de 2025, en tanto que el ratio de capital CET1 se situó en el 12,83 % (13 puntos básicos más que a cierre de 2025), por encima del objetivo de entre el 11,5 y el 12 %.