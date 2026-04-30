El brent modera su subida y cierra a 114,01 dólares el barril

El precio del crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió así más de un 3 % con respecto al cierre de ayer, miércoles, cuando finalizó por encima de los 118 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense.

Pero fue en las horas siguientes al cierre, en el mercado continuo, cuando el brent alcanzó los 126,41 dólares, disparándose hasta niveles que no se veían desde 2022, tras el estallido de la invasión rusa a Ucrania.

El brent rompió así hoy una racha de ocho sesiones consecutivas al alza, ante el estancamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y mientras se mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el comercio internacional de crudo.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado un 57 % y en lo que va de año, sube cerca del 90 %.

Por su parte, el barril del petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos, que también subió durante la mañana, dio un giro y caía por debajo del 2 %, hasta los 104,79 dólares el barril a la hora del cierre de los parqués.

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En el caso del gas natural, su precio bajaba un 4,31 % en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, y el megavatio hora se situaba en los 45,676 euros.