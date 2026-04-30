El desempleo en Paraguay sube al 5,3 % en el primer trimestre de 2026

Si se compara con el mismo periodo de 2025 (enero-marzo), cuando el desempleo fue del 5,5 %, bajó 0,2 puntos porcentuales, añadió el informe, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua del primer trimestre de 2026.

El INE detalló que la población desempleada entre enero y marzo pasado totalizó 177.961 personas en un país que tiene 6,1 millones de habitantes.

Además, el informe oficial indicó que los hombres (88.296 personas) representaron el 49,6 % de los desempleados, mientras que las mujeres sumaron un 50,4 % (89.665).

Durante el primer trimestre, la población ocupada totalizó 3.204.472 personas, un 68,6 % de los habitantes del país de 15 años de edad y más disponibles para trabajar.

La ocupación aumentó en 1,7 puntos porcentuales si se compara con el mismo periodo de 2025, cuando la tasa fue del 66,9 %, un resultado que se explica, según el INE, por el incremento de la mano de obra en el sector secundario (que abarca la industria manufacturera, la construcción, la artesanía y la generación de energía).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, la subocupación, referida a las personas que trabajaron menos de 30 horas a la semana, pero están disponibles para más, subió este trimestre al 3,9 % (131.483 ocupados), frente al 3,1 % del mismo lapso de 2025 (102.702 personas)

El INE indicó que la fuerza de trabajo, que incluye a personas ocupadas y desocupadas, fue de 72,4 % en el primer trimestre, que representa 3.382.433 personas, superior al 70,8 % observado en el mismo periodo de 2025.