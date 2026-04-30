El dólar marca su menor cotización en los últimos 7 años en Paraguay

La caída confirma una tendencia de los últimos meses, cuando el dólar ha venido cayendo por diferentes factores como el crecimiento económico de Paraguay -6,6 % en 2025- y la bajada de las tasas de interés en Estados Unidos, dijo a EFE semanas atrás el economista local Víctor Benítez.

El fenómeno causó el pronunciamiento de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (Cispy), que en un comunicado expresó su preocupación por la caída cercana al 25 % del dólar en el último año, al tiempo que alertó que esta apreciación "genera una pérdida significativa de competitividad" en el país suramericano.

En este sentido, el gremio pidió al BCP actuar "con mayor intensidad en la administración del tipo de cambio" y que utilice "las herramientas disponibles para amortiguar la volatilidad y evitar desalineamientos que perjudiquen la competitividad", tras destacar que el país corre el riesgo de perder mercados.

La víspera, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, dijo en una entrevista de TV, citada por el rotativo local Última Hora, que el actual tipo de cambio está en "niveles muy cercanos" a la tasa "real de equilibrio" y que no aprecia distorsiones en el mercado.