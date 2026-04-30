El Gobierno argentino rehabilitará ingreso de periodistas a la sede del Ejecutivo

"La sala de periodistas se reabrirá", indicaron las fuentes consultadas.

En una medida sin precedentes, el Gobierno de Milei, de complicada relación con la prensa, deshabilitó hace una semana el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados de distintos medios nacionales y extranjeros ingresar a la Casa Rosada para desarrollar su labor informativa diaria en la sala de prensa.

La decisión fue adoptada poco después de que el Gobierno denunciara en la Justicia a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal televisiva local Todo Noticias (TN), por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada al grabar imágenes del interior del edificio y emitirlas luego en un programa sobre las internas en el seno del Ejecutivo.

El Gobierno alegó que la decisión de impedir el ingreso de los periodistas acreditados se tomó de manera "preventiva" ante la denuncia de Casa Militar (a cargo de la custodia presidencial) por "espionaje ilegal" y que el objetivo de la medida es "garantizar la seguridad nacional".

Diversos colectivos de prensa y dirigentes de la oposición repudiaron la decisión de Milei, entre ellos el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que el lunes pasado presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Este jueves, el FOPEA difundió un informe en el que señala que Argentina registró 278 ataques contra la prensa en 2025, con un fuerte protagonismo del Gobierno de Milei.

Las 278 agresiones registradas en 2025 no solo representan la cifra más elevada desde que FOPEA comenzó su medición hace casi dos décadas, sino que también muestran un aumento del 55 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron 179 ataques.

Según el informe, Milei fue autor de 119 de los episodios relevados, manteniéndose por segundo año consecutivo al frente de esa estadística.

Entre las agresiones más frecuentes se destacaron los discursos estigmatizantes, con 139 casos, seguidos por 58 ataques a la integridad de periodistas, de los cuales nueve fueron agresiones físicas.