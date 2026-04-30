El Gobierno español tranquilo ante la insinuación de Trump de retirar tropas de España

Madrid, 30 abr (EFE).- El Gobierno español se declaró este jueves tranquilo ante la posibilidad anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España, además de en Italia y Alemania, por la falta de apoyo de esos países en su guerra contra Irán, indicaron a EFE fuentes del Ejecutivo español.