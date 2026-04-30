30 de abril de 2026 a la - 17:05
El Gobierno español tranquilo ante la insinuación de Trump de retirar tropas de España
Madrid, 30 abr (EFE).- El Gobierno español se declaró este jueves tranquilo ante la posibilidad anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España, además de en Italia y Alemania, por la falta de apoyo de esos países en su guerra contra Irán, indicaron a EFE fuentes del Ejecutivo español.
Las fuentes subrayaron que España es un socio fiable y que siempre cumple con los compromisos adquiridos.
El Ejecutivo español se pronunció así de la misma forma que en otros momentos en los que la administración del presidente Trump ha planteado cuestiones similares, como la posibilidad de suspender a España de su pertenencia a la OTAN.