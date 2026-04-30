El hijo menor de Mugabe llega a Zimbabue tras ser deportado por su condena en Sudáfrica

Según reportaron medios zimbabuenses y sudafricanos, Chatunga Mugabe aterrizó la pasada noche en el Aeropuerto Internacional Robert Gabriel Mugabe de la capital, Harare, bautizado en homenaje a su padre, donde lo recogió un vehículo negro.

El propio joven, de 28 años, adelantó este miércoles que sería deportado ese día, después de que el Tribunal de Alexandra, en Johannesburgo (norte), lo condenara a pagar una multa de 600.000 rands (unos 30.000 euros) o a dos años de cárcel, tras declararse culpable de los citados cargos en un acuerdo con la Fiscalía.

"Fui multado con 600.000 rands, que el presidente ED (Emmerson Mnangagwa, actual líder de Zimbabue) ya ha pagado en mi nombre, y me advirtió que no repita dicho comportamiento. Regresaré a Zimbabue hoy", afirmó en X este miércoles, al disculparse por "manchar" el nombre de su padre y la "reputación" del país.

Chatunga Mugabe fue detenido el pasado febrero junto con su primo Tobias Matonhodze, de 33 años, después de que su jardinero fuera tiroteado por la espalda en el exclusivo barrio de Hyde Park de Johannesburgo, donde vivía el hijo del expresidente zimbabuense.

El cargo de apuntar con una réplica de un arma de fuego del que se declaró culpable el hijo de Mugabe, sin embargo, hacía referencia a un incidente separado, que fue finalmente juzgado en el mismo caso.

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Matonhodze fue condenado a tres años de cárcel y será también deportado tras la sentencia, después de declararse culpable de intento de asesinato, obstrucción a la justicia, posesión de un arma de fuego, tenencia de munición y estancia ilegal en Sudáfrica.

No es la primera vez que Chatunga Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, pues en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca del selecto barrio de Sandton.

También ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Su padre, Robert Mugabe, fue primer ministro desde la independencia de Zimbabue del Reino Unido en 1980 hasta 1987 y ejerció como presidente de 1987 a 2017, en un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, pero con privilegios garantizados por su sucesor, Mnangagwa, hasta su muerte en 2019.