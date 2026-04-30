El Nobel de la Paz de este año cuenta con 287 nominados

La cifra supone un descenso respecto a la última edición, en la que hubo 338 nominados.

"El número de nominaciones permanece alto de forma consistente, lo que refleja el robusto interés global en el Nobel de la Paz. En un mundo cada vez más conflictivo no faltan candidatos cuyo compromiso y acción innovadora apunte hacia un futuro más luminoso", apuntó el Comité en un comunicado.

El Comité Nobel recordó que el plazo para presentar nominaciones se cierra el 31 de enero, aunque los miembros de este organismo pueden añadir más en la primera reunión del año, que en esta ocasión se celebró el pasado 26 de febrero.

De acuerdo con el testamento de Alfred Nobel, el magnate sueco que instituyó los premios que llevan su nombre, pueden designar candidatos al galardón de la Paz catedráticos de universidad en Derecho, Historia y Ciencias Políticas, parlamentarios, antiguos laureados y miembros de tribunales internacionales, entre otros.

Sólo si quienes proponen a una persona u organización lo hacen público se puede conocer la identidad de los candidatos, ya que el Comité Nobel noruego únicamente publica el número total de aspirantes y no confirma nombres hasta 50 años después.

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Así se sabe, por ejemplo, que entre los nominados de este año figuran la Relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, y el Museo del Holocausto.

El premio de la Paz se fallará el próximo 9 de octubre y se entregará, como todos los años, el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de su fundador, en una doble ceremonia: en el Ayuntamiento de Oslo, para el de la Paz, y en el Konserthus de Estocolmo, para los otros cinco galardones.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz el año pasado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según el fallo.