El petróleo de Texas rompe su racha alcista y baja un 1,69 %, hasta los 105 dólares

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., para entrega en junio restaron 1,81 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El miércoles el crudo aumentó casi un 7 % por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz pese al alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán.

El medio Axios informó ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá un informe sobre nuevos planes militares respecto a Irán, destinadas a desbloquear las conversaciones de paz.

Según el medio, Trump había rechazado previamente la propuesta de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, lo que indica que el bloqueo naval se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo nuclear más amplio.