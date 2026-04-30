El presidente de Bolivia dice que sus primeros seis meses de Gobierno "han sido muy duros"

"Estos seis meses han sido muy duros en función de ver la realidad de lo que dije en algún momento, la cloaca que nos dejaron", sostuvo el mandatario, que cumplirá medio año de gestión el próximo 8 de mayo.

"Pero está claro que con el esfuerzo conjunto de todos los bolivianos, con los representantes parlamentarios, fuerzas políticas, organizaciones sociales, representantes de instancias multilaterales y naciones amigas, Bolivia va a salir adelante", agregó Paz.

El mandatario remarcó la necesidad de hacer "alianzas" y "acuerdos" entre estos sectores porque, de lo contrario, "va a ser extremadamente difícil" sacar al país de la crisis económica en que se encuentra y alertó sobre grupos que quieren "frenar" las transformaciones con el fin de "retornar" al pasado.

"Si retornamos a ese pasado, va a significar de tres a cuatro años de atraso en las transformaciones en nuestra economía. No estamos para aguantar tres o cuatro años en el retraso de las reformas que tarde o temprano se tienen que hacer (...) Nosotros las estamos encarando", aseguró.

Paz reiteró que este 2026 es un año para "ordenar la casa" y confió en que el próximo "será un año de crecimiento", tras el "esfuerzo y sacrificio" que se está realizando actualmente en el país.

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El gobernante mencionó entre los momentos "difíciles" de sus primeros meses de gestión los problemas con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la calidad de los combustibles que se venden en el mercado interno, aunque aseguró que ya se está "triunfando sobre casos" como estos.

Sobre YPFB, Paz indicó que los bolivianos pagaron "un alto precio" por la actuación de una empresa que "era supuestamente" el "orgullo del país", pero que en realidad era "un antro de corrupción", algo que su Gobierno atribuye a las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El mandatario habló de estos temas durante la presentación de una plataforma para denunciar la burocracia estatal, a la que asistieron el ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jordan Schwartz.

El Gobierno de Bolivia afronta en los últimos días una serie de conflictos por reclamos salariales y por territorio de sectores obreros y campesinos, además de una amenaza de huelga de los transportistas por el problema con los combustibles y otras demandas sectoriales.