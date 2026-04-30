Entidades piden reconocer a los saharauis víctimas del franquismo por la ley de memoria

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa) y la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) presentaron un escrito para ello en el Ministerio de Política Territorial.

En concreto, se solicita a la Comisión de la Verdad del Consejo de Memoria Democrática que investigue las violaciones de derechos humanos que se hubieran podido cometer durante el franquismo en esa antigua provincia, que formaba parte de España hasta 1976.

La petición, a la que tuvo acceso EFE, está apoyada por 120 entidades memorialistas, y se acompaña del informe 'Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo'.

Según la petición, se les debe garantizar el "derecho a la verdad" y el acceso a registros oficiales, así como una "asunción de responsabilidades" por parte del Estado.

El presidente de Afapredesa y autor del informe, Abdeslam Omar Lahsen, valoró que una figura como el exmagistrado Baltasar Garzón, "que tiene ya conocimiento de la situación del pueblo saharaui", sea el presidente de la Comisión de la Verdad y, por tanto, uno de los encargados de proponer medidas al Ejecutivo sobre esta materia.

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"Hoy estamos para reclamar algo que es de justicia, que es conocer la verdad", argumentó Lahsen. Insistió en que, si no se trata a las víctimas saharauis como cualquier otras persona represaliada por el franquismo, sería una "discriminación racial".

Esta comisión incorpora en sus trabajos testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales y elabora recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos.

El general Francisco Franco, fallecido en 1975, impuso una dictadura en España tras ganar la guerra civil (1936-1939) que siguió a la sublevación de él y otros militares contra el Gobierno de la II República.