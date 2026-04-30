España y otros 10 países condenan la detención de la flotilla y piden liberar a activistas

El comunicado fue difundido por el Ministerio español de Exteriores y apunta que se trata de una declaración conjunta de los titulares de Exteriores de España, Colombia, Brasil, Turquía, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Maldivas, Sudáfrica y Libia.

"Los ataques israelíes contra los buques y la detención ilegal de activistas humanitarios en aguas internacionales constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", zanjan.

En la nota, los once países destacan que la Flotilla Global Sumud es una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza.

Asimismo, expresan su profunda preocupación por la seguridad de los activistas civiles e instan a las autoridades israelíes a que adopten las medidas necesarias para garantizar su liberación inmediata.

El Gobierno griego confirmó este jueves que los 175 pasajeros de las embarcaciones trasladados a un buque israelí tras ser interceptados en el mar desembarcarán en territorio heleno.

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Los ministros hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que "cumpla con sus obligaciones morales y legales de defender el derecho internacional, proteger a los civiles y garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones".

La flota comenzó su viaje el 15 de abril desde Barcelona y lo continuó el pasado domingo desde el puerto siciliano de Augusta, ya con todos sus 58 barcos en ruta, para romper el bloqueo naval que mantiene Israel en las costas de Gaza.