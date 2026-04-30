Europa adelanta caídas con el brent disparado y pendiente del BCE y de los resultados

A las 7:30 horas (5:30 GMT) de este jueves, y mientras el euro cae y se cambia a 1,166 dólares, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 0,88 %; los de la Bolsa de Londres, el 0,25 %; y los de la Bolsa de París, el 0,10 %.

El índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, adelanta también una caída del 0,99 %.

En Wall Street, los futuros de sus principales indicadores apuntan a un inicio de sesión con pérdidas, aunque menos pronunciadas, de entre el 0,20 y el 0,50 %.

Wall Street acabó la víspera mixto, después de conocerse la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) de dejar sin cambios los tipos de interés.

La reunión de la Fed se saldó con el mayor número de disensiones en materia de política monetaria desde 1992, ya que cuatro miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) estuvieron en desacuerdo con parte de lo determinado por el organismo.

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En la rueda de prensa posterior, Jerome Powell, quien abandonará el cargo el próximo 15 de mayo, dijo que el debate sobre si mantener el sesgo hacia la flexibilización o la neutralidad de los tipos fue "vigoroso" y añadió que esta guía a largo plazo debe ser "sostenible" en el tiempo y no generar confusión en los mercados.

Hoy será el turno para el BCE y el Banco de Inglaterra, y los expertos tampoco esperan cambios en los tipos de interés.

Los bancos centrales se reúnen en un contexto de nuevas tensiones en Oriente Medio, donde las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas, y el estrecho de Ormuz, bloqueado.

Según publica el diario The Wall Street Journal, Estados Unidos planea construir una coalición internacional para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras el Mando Central del ejército estadounidense ha elaborado un plan para lanzar una serie de ataques "breves y contundentes" contra Irán, en un intento por desbloquear las negociaciones con Teherán, según el portal Axios.

Mientras, el precio del petróleo mantiene su fuerte subida. Se revaloriza a esta hora el 4,73 %, hasta los 123,61 dólares el barril, aunque durante esta madrugada ha llegado a superar los 126 dólares (máximos desde 2022).

El petróleo Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en EE. UU., avanza el 2,22 %, hasta los 109,23 dólares el barril.

En una jornada que seguirá también marcada por los resultados empresariales en Asia, los principales mercados cotizan en rojo. El Nikkei de Tokio baja el 1,12 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,30 %; mientras la Bolsa de Shanghái cotiza plana.

En otros mercados, el oro sube el 0,48 %, hasta los 4.565,74 dólares. El bitcóin baja el 0,16 %, hasta los 75.638,1 dólares.