FundéuRAE: "jazz", escritura adecuada

Aunque el uso de esta palabra está muy extendido en español, lo recomendable es destacarla en cursiva, pues se trata de un extranjerismo crudo.

Así lo recoge el “Diccionario de la lengua española” con los sentidos de ‘género de música derivado de ritmos y melodías afronorteamericanos’ y de ‘orquesta especializada en la ejecución de música de ‘jazz’’. No obstante, si forma parte de alguna denominación que funciona como un nombre propio, como por ejemplo en “Día Internacional del Jazz”, se escribe con mayúscula inicial y en redonda.

Cabe recordar, además, que los términos derivados a partir de esta voz, como “jazzista” o el adjetivo “jazzístico”, se escriben en redonda.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.