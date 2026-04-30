Gendarme Gallo relata ante Justicia argentina torturas durante su detención en Venezuela

"Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela", reveló a través de la red social X el gendarme.

El pasado 17 de abril, Gallo se presentó como querellante en la causa que se tramita en la Justicia federal argentina contra Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno por crímenes de lesa humanidad.

En el marco de esta causa, el gendarme brindó este jueves ante la Justicia su declaración testimonial.

"Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido", expresó Gallo en X.

Gallo denunció que el 8 de diciembre de 2024 fue privado ilegítimamente de su libertad en Venezuela, donde permaneció detenido hasta el pasado 2 de marzo sin que le fueran notificados los motivos de su arresto y sin la posibilidad de comunicarse con su familia o acceder a asistencia legal ni consular.

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La causa por crímenes de lesa humanidad en Venezuela que tramita la Justicia argentina se inició en enero de 2023 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que integran políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos.

La denuncia se presentó en Argentina sobre la base del principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.

En junio de 2023 la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia argentina contra miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en representación de familiares de dos víctimas de homicidio, ahora bajo el patrocinio de la organización InterJust.

Todas las denuncias quedaron integradas en una misma causa judicial tramitada por el Juzgado Federal 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.

El 23 de septiembre de 2024 la sala 1 de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal dispuso que el juez Ramos ordenara la captura internacional de Maduro, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros catorce funcionarios por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra la población civil desde al menos 2014.

Tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el juez Ramos solicitó el 4 de febrero a ese país que el expresidente sea extraditado a Argentina.