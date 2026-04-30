Gobierno colombiano pide al de India evaluar posible traslado de 80 hipopótamos a ese país

"Es importante recordar que la translocación de especímenes no solo requiere la voluntad de privados, necesita permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales, en cumplimiento estricto de las convenciones internacionales sobre biodiversidad ratificadas por Colombia", dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en X.

En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de esos primeros cuatro ejemplares traídos de África hace más de 30 años por el narcotraficantes Pablo Escobar fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora.

Vantara, el arca biotecnológica de la familia Ambani en la India, es un ecosistema ubicado dentro de la mayor refinería de petróleo del mundo, creado con una selva artificial de diez millones de árboles, que se ha ofrecido como la única salida técnica para frenar el sacrificio autorizado este mes por el Gobierno de Colombia.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) revisa que los países receptores otorguen los permisos y verifica que cumplan condiciones que "garanticen la legalidad de la obtención, el manejo adecuado y el bienestar de los especímenes".

En la carta enviada, el Ministerio de Ambiente pidió que el Gobierno indio informe si Vantara cuenta con los permisos establecidos por la Cites para recibir a estos 80 hipopótamos, nacidos en Colombia.

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También, pidió conocer cuáles son las autoridades competentes en la India en materia zoosanitaria para la importación de fauna silvestre, así como los requisitos, protocolos y procedimientos que se aplican en estos casos.

Vélez afirmó que el objetivo del Gobierno colombiano es respetar "las decisiones judiciales vigentes" y poner en marcha las estrategias establecidas en el 'Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo', adoptado en 2024.

El centro Vantara es un oasis de 1.200 hectáreas, blindado y privado, que desafía la lógica del paisaje árido del oeste de la India. No funciona como una reserva al uso, sino como un centro de ingeniería biológica donde el cuidado animal se gestiona con la precisión de un laboratorio genómico.

En este enclave de los Ambani, la herencia más problemática del ecosistema colombiano podría encontrar su destino final bajo un sistema de bienestar animal que parece extraído de la ciencia ficción.

Este despliegue es la apuesta personal de Anant Ambani, hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia cuya fortuna supera los 115.000 millones de dólares.