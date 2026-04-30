Grandes medios y agencias, entre ellas EFE, exigen a Israel el acceso a la prensa en Gaza

La misiva, enviada con motivo de la Semana Mundial de la Libertad de Prensa, reitera una petición que los periodistas extranjeros llevan haciendo a Israel desde el principio de su ofensiva en el enclave palestino, donde solo los periodistas gazatíes han podido reportar lo que ocurre en el territorio.

"Volvemos a exigir a Israel que levante esta prohibición de inmediato. La libertad de prensa es un valor fundamental en cualquier sociedad abierta. Es hora de que se acaben las demoras. Permítannos entrar en Gaza", dice la carta de la asociación periodística.

Entre los firmantes, figuran medios de España, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Australia y Alemania, así como las principales agencias de noticias mundiales: EFE, Associated Press (EE.UU.), Reuters (Reino Unido) y Agence France Presse (Francia), además de la DPA (Alemania) y la financiera Bloomberg (EE.UU.).

También medios como los españoles RTVE y El País; los estadounidenses New York Times, Washington Post, CNN y ABC; los británicos BBC, The Guardian y Sky News, o los franceses Le Monde y Libération.

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ya firmó en agosto de 2025 una iniciativa mediática global de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar "la matanza" de periodistas en Gaza y reclamar el acceso sin restricciones a la Franja, que aunó a decenas de medios.

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La FPA recuerda en su carta que en otras zonas de conflicto con constante peligro, como Ucrania, Siria o Irak, los corresponsales extranjeros han podido informar con relativa independencia, algo que ha sido imposible en Gaza debido al bloqueo israelí.

"Estar sobre el terreno es esencial. Permite a los periodistas cuestionar las versiones oficiales de todas las partes, hablar directamente con la población civil e informar sobre lo que presencian de primera mano", dice la misiva.

En Gaza, indica, la responsabilidad de informar ha recaído sobre los palestinos, que han trabajado "en condiciones extremas: enfrentando hambre, desplazamiento, la pérdida de seres queridos, restricciones constantes y ataques mortales".

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), 207 palestinos han muerto en la Franja a manos del Ejército israelí desde que comenzó su ofensiva, en la que han fallecido más de 72.000 palestinos -según el Ministerio de Sanidad gazatí- y que emprendió tras los ataques de Hamás que dejaron 1.200 muertos en Israel.

"No deberían tener que cargar con esta responsabilidad solos, y deberían estar protegidos", sostiene la carta sobre estos profesionales.

La FPA explica que Israel ha dado diferentes razones para mantener el bloqueo informativo, alegando en varias ocasiones que los soldados o los periodistas estarían en peligro.

"Pero los combates más intensos han cesado y hay un alto el fuego. Los rehenes han regresado a casa. Los periodistas no representan una amenaza para las tropas israelíes", explica la FPA, que se pregunta por qué los trabajadores humanitarios sí pueden acceder al enclave, y los informadores no.

Además de sus reiteradas peticiones al Gobierno y al Ejército israelí, la FPA solicitó al Tribunal Supremo de Israel que obligara al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu a permitir a los periodistas entrar en Gaza, pero el alto tribunal ha ido posponiendo durante meses su decisión alegando diferentes razones.