Grecia confirma que los detenidos de la Flotilla desembarcarán en territorio heleno

"Las autoridades griegas están en conversaciones con las autoridades israelíes sobre el tema de su desembarque seguro en Grecia", señaló el Ministerio de Exteriores heleno en un comunicado.

Una delegación del ministerio se dirige al punto de llegada de los activistas, que no ha sido revelado, para coordinar las acciones de las autoridades griegas pertinentes y cooperar con las autoridades consulares extranjeras, que están "siendo informadas debidamente", añadió la nota.

Guiada por el derecho internacional y por razones humanitarias, y como "factor de estabilidad en la región", Grecia "pidió a Israel que retirara sus buques de la zona", indicó el Ministerio.

Al mismo tiempo, el país heleno "ofreció sus buenos oficios comprometiéndose a acoger a las personas a bordo en su territorio y garantizar su regreso seguro a sus países".

El Gobierno heleno hizo un llamado a la moderación y al respeto del derecho internacional, incluido el derecho internacional del mar y el derecho internacional humanitario, subrayó el comunicado.

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Israel ha informado de que detuvo en el mar cerca de las costas de Grecia a 175 activistas de distintas nacionalidades, entre los que se encuentran una treintena de españoles, cuando viajaban en dirección a Gaza, según fuentes de la flotilla.

El ejército israelí interceptó 22 de las 58 naves de la Flotilla al oeste de la isla griega de Creta y transbordó a los activistas a un barco israelí.

Decenas de ciudadanos se concentraron esta tarde ante las puertas del Ministerio de Exteriores de España en Madrid para protestar por el arresto de los miembros de la Flotilla,

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó hoy a Israel de haber violado la legalidad internacional con el asalto a la flotilla de activistas que se dirigía a Gaza, y volvió a pedir a la Unión Europea (UE) que suspenda el acuerdo de asociación con ese país "YA".

"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen", escribió Sánchez en su cuenta de la red X.