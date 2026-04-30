Hamás califica de "piratería sionista" la interceptación israelí de la Flotilla

"Esta piratería sionista, llevada a cabo a gran distancia de las costas de la Franja de Gaza, es un crimen y un acto de barbarie perpetrado por el gobierno de ocupación terrorista (israelí) a la vista del mundo, sin que exista disuasión ni rendición de cuentas", afirmó Hamás en un comunicado.

El grupo islamista también se refirió a la operación de detención israelí como "ataque terrorista sionista", exigió "una acción internacional para liberar" a "los valientes activistas" y que Israel "asuma la responsabilidad de brindarles seguridad".

"Les instamos (a los integrantes de la Flotilla) a que se mantengan firmes ante estos ataques terroristas y a que continúen su noble misión humanitaria de dar voz a los oprimidos en Gaza y denunciar los crímenes de la ocupación y la política de hambruna impuesta a nuestro pueblo palestino", culminó Hamás en su comunicado.

El Ministerio de Exteriores israelí había informado horas antes de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de 22 de sus 58 embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

La Flotilla Global Sumud reportó a su vez que las autoridades israelíes dejaron durante esta operación a cientos de sus miembros a la deriva y ante una tormenta inminente.

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La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.