Italia solicita información a Israel sobre la intervención contra la Flotilla

El ministerio explicó en una nota que tras recibir "información sobre el acercamiento de unidades militares israelíes a los barcos de la flotilla que zarparon en los últimos días con destino a Gaza", el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha pedido inmediatamente a la Unidad de Crisis, a la embajada de Italia en Tel Aviv y a la embajada de Italia en Atenas que recaben información de las autoridades israelíes y griegas.

Para permitir al Gobierno italiano, añade la nota, "poner en marcha las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos italianos a bordo".

La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves que las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varios barcos dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

"Esta noche, el mundo presencia la exportación de la doctrina de abandono planificado del ejército israelí. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud" ,explicaron en su canal Telegram.

Durante la madrugada denunciaron que Israel había interceptado 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, después de haber denunciado horas antes que estaban siendo rodeados por embarcaciones israelíes, según su rastreador.

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"Tras destrozar los motores y destruir los sistemas de navegación, el ejército se retiró, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas e inoperativas, directamente en la trayectoria de una tormenta inminente", añadieron.

Además, destacaron, "se bloquearon las comunicaciones con múltiples embarcaciones, impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda".

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.