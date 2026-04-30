Kosovo celebra elecciones anticipadas el 7 de junio, las terceras en 18 meses

"Tras evaluar los plazos constitucionales, las necesidades de organización de la Comisión Electoral Central y la importancia de una participación ciudadana lo más amplia posible en este proceso, he decidido que las elecciones anticipadas para la Asamblea de la República se celebrarán el 7 de junio", declaró Haxhiu en una rueda de prensa en Pristina, televisada por la emisora pública RTK.

En la antigua provincia serbia autoproclamada independiente en 2008 se esperaba esta convocatoria después fracasar el intento de nombrar un nuevo presidente dentro del plazo fijado por la Constitución, que expiró el pasado martes.

La crisis política que vive Kosovo se desató el 4 de abril, cuando concluyó el mandato presidencial de cinco años de la presidenta Vjosa Osmani sin que se hubiera designado un sucesor.

El partido gobernante Vetëvendosje (LVV) del primer ministro, del nacionalista Albin Kurti, que había apoyado a Osmani en 2021, se negó a respaldarla para un segundo mandato y, en su lugar, propuso otros aspirantes.

En Kosovo son los parlamentarios quienes eligen al jefe del Estado y cuando la primera votación fracasó en marzo debido a la falta de quórum en el pleno, Osmani disolvió la Asamblea mediante un decreto.

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Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló poco después ese decreto, otorgando a los legisladores una prórroga del plazo para la elección presidencial hasta el 28 de abril.

La extensión del periodo no facilitó las cosas, pues volvió a fracasar el nuevo intento de conseguir el quórum mínimo de dos tercios de diputados exigido por la ley para la votación.

Al expirar el plazo constitucional, el Parlamento se disolvió automáticamente en la medianoche del martes al miércoles.

El LVV ganó tanto las elecciones de febrero de 2025, como las de diciembre pasado, pero si tras las primeras no logró formar un gobierno, sí lo consiguió tras las segundas, ya que salió reforzado con más del 51% de los votos.

Según la prensa local, se espera que Vjosa Osmani lance en las próximas semanas un nuevo partido que podría desafiar al LVV de Kurti en la pugna por el apoyo popular.

Osmani cuenta con un fuerte respaldo tanto de la Unión Europea (UE) como de Estados Unidos, mientras que Kurti ha decepcionado tanto a Bruselas como a Washington por sus posturas nacionalistas que han exacerbado las tensiones con la minoría serbia de Kosovo y entorpecido el diálogo para normalizar las relaciones con Belgrado.