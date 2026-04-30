La cantautora venezolana Zhamira continúa su gira en Puerto Rico y suma diez nuevas fechas

La artista regresó en la víspera de manera oficial a sus presentaciones, en el Centro de Bellas Artes de San Juan, donde las entradas se agotaron en diez minutos durante la preventa, informaron sus representantes este jueves en un comunicado.

Algunas de las canciones que Zhamira, esposa del artista urbano Jay Wheeler, interpretó fueron 'Curita para el corazón', 'Lista de espera', 'A la mitad', 'Mil preguntas', 'Estrellita' y 'Canela 7', 'Me hubiese gustado' y 'Desvelo'.

Un momento destacado de la velada fue la aparición sorpresa de Wheeler, quien se unió a Zhamira para interpretar sus exitosas colaboraciones 'Extrañándote', 'Dícelo' y 'Otra vez'.

Zhamira aprovechó la ocasión para ofrecer una versión acústica del exitoso tema 'Creo En Ti', del grupo mexicano Reik, así como el tema de alabanza 'Hermoso Momento', de Kairo Worship, y un fragmento de 'De Lejitos', de Wheeler.

Luego de sus tres conciertos en Puerto Rico, que culminan este viernes, Zhamira seguirá su gira el 14 de mayo en Miami (Florida, EE.UU.), el 17 en Orlando (Florida, EE.UU.), el 19 en Nueva York (Nueva York, EE.UU.), el 23 en Santo Domingo (República Dominicana) y el 31 en Buenos Aires (Argentina).

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El ciclo de presentaciones proseguirá en junio, el 1 y 2 en el Teatro Nescafé de Santiago de Chile (Chile) y el día 5 en Lima (Perú), para luego tomar un receso y retomar el tour con la primera de las diez nuevas fechas el 31 de julio en Reading (Pensilvania, EE.UU.).

La artista caraqueña continuará sus presentaciones en agosto, con seis fechas, el día 1 en Boston (Massachusetts, EE.UU.), el 13 en Chicago (Illinois, EE.UU.), el 14 en Atlanta (Georgia, EE.UU.), el 19 en San José (Costa Rica), el 21 en Bogotá (Colombia) y el 23 en Quito (Ecuador).

Tras estos conciertos, Zhamira ofrecerá cuatro espectáculos en España durante septiembre: el 5, en Tenerife; el 7, en Gran Canarias; el 10, en Barcelona y el 13, en Madrid.