La deuda externa privada de Argentina baja a 112.991 millones de dólares

De acuerdo con un informe difundido por el Banco Central argentino, este descenso se explica por cancelaciones de deuda comercial por 9.317 millones de dólares, parcialmente compensadas por aumentos en la deuda financiera en 4.602 millones de dólares.

Al 31 de diciembre pasado, la deuda por importaciones de bienes era de 37.163 millones de dólares, seguida por los préstamos financieros (31.037 millones de dólares) y los títulos de deuda en manos de no residentes (19.664 millones de dólares).

En tanto, la deuda por servicios ascendía a 13.219 millones de dólares y la deuda por exportaciones de bienes era de 8.555 millones de dólares.

Por sectores, el mayor volumen de deuda lo acapara la industria manufacturera (38.035 millones de dólares).

De acuerdo al informe, Estados Unidos se ubicó como el principal origen de deuda comercial de Argentina, con un monto de 12.106 millones de dólares.