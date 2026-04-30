La deuda pública de México se ubica en el 50,4 % del PIB en primer trimestre de 2026

En los 'Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2026', la SHCP registró una deuda neta total de 19,27 billones de pesos (1.066 millones de dólares, según el tipo de cambio proporcionado por el Gobierno) en los primeros tres meses del año.

Esto es un incremento real del 7 % frente a los 17,92 billones de pesos (882.121 millones de dólares) que Hacienda reportó en marzo de 2025.

Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda, defendió que México mantiene en materia de deuda “una posición sólida y manejable” y que cuenta con “una trayectoria sostenible”.

En su informe, la SHCP afirmó que en el primer trimestre “el costo financiero disminuyó 3,1 % real anual, favorecido por la variación cambiaria sobre los pasivos denominados en moneda extranjera, así como por una gestión activa de la deuda".

El reporte también evidenció, para el primer trimestre del año, una caída interanual del 0,7 % en el total de ingresos presupuestarios, que ascendieron a más de 2,24 billones de pesos (más de 123.960 millones de dólares).

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Ello es debido a un incremento del 0,4 % en los ingresos no petroleros, incluyendo una caída del 0,2 % de la recaudación tributaria, y con un retroceso del 9,4 % en las entradas petroleras.

Por otro lado, el gasto neto presupuestario se elevó el 2,6 % frente al primer trimestre de 2025 hasta los 2,43 billones de pesos (cerca de 134.478 millones de dólares).

Las cifras se publican tras conocerse horas antes la estimación oportuna del PIB en el primer trimestre, cuando se contrajo un 0,8 % trimestral, pero se elevó 0,2 % interanual, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).