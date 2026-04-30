La ONU prorroga por un año su misión en Sudán del Sur

El nuevo mandato, que se extenderá hasta el 30 de abril de 2027, mantiene como prioridades la protección de civiles, la facilitación de la ayuda humanitaria, el apoyo al proceso de paz y la vigilancia de las violaciones de derechos humanos en el país africano.

La resolución fue adoptada pese a las diferencias entre los miembros del Consejo acerca del alcance de la misión y su tamaño.

Estados Unidos, encargado de liderar el texto, defendió la necesidad de un mandato "más enfocado y realista", dijo el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, con énfasis en la protección de civiles y el acceso humanitario.

Uno de los puntos más controvertidos es la reducción del contingente militar: se acordó fijar un techo de 12.500 efectivos, por debajo del máximo autorizado previamente pero superior a la propuesta inicial estadounidense, que planteaba una reducción más drástica.

El texto también reafirma el papel de la misión en el seguimiento del acuerdo de paz de 2018, aunque introduce ajustes en las tareas relacionadas con su puesta en marcha y en el apoyo a la organización de futuras elecciones.

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Rusia y China se abstuvieron en la votación, sin bloquear la resolución, por los desacuerdos acerca de algunos elementos del mandato. Según dijo durante la sesión el representante chino Sun Lei, la situación de seguridad en el país "sigue siendo tensa".

Pese a la reducción de contingentes, "es necesario garantizar los recursos según las prioridades del mandato", agregó.

La renovación se produce en un momento de persistente fragilidad en Sudán del Sur, donde continúan los episodios de violencia, la crisis humanitaria y los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2018.