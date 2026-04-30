La Policía de Ecuador incauta 310 kilos de droga en una provincia fronteriza con Colombia

Los agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) encontraron 305 paquetes de droga en el interior de un vehículo que circulaba "en actitud sospechosa" por la localidad de La Paz, perteneciente al municipio de Montúfar, en Carchi.

Tras realizar las pruebas correspondientes, determinaron que había 290 kilos de marihuana y 20 kilos de clorhidrato de cocaína, cuyo valor estimado es de 270.000 dólares en el mercado nacional y más de 2,9 millones de dólares en el extranjero, afirmó la cartera de Estado, que agregó que el conductor del vehículo fue detenido.

Esta incautación se realiza en medio de la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a Colombia a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al país desde el vecino país para ser enviadas desde sus puertos y costas hacia Norteamérica y Europa.

La guerra comercial ha escalado hasta imponerse aranceles de hasta el 100 % que en Ecuador entrarán en vigor a partir de este viernes, a lo que se han sumado acusaciones cruzadas entre Noboa y su par colombiano, Gustavo Petro, sobre distintos asuntos que han llevado a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.