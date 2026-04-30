La UA cree que "no tiene sentido" que EEUU excluya a Sudáfrica de la cumbre del G2O

"Esta nueva cumbre que tendrá lugar en Miami, con su temática de sostenibilidad, desarrollo, etcétera, sin Sudáfrica, no tiene ningún sentido", declaró el miércoles Youssouf en el marco de su reunión en Pretoria con el ministro de Exteriores sudafricano, Ronald Lamola, según recogen este jueves medios locales.

Además, el jefe de la Comisión rechazó esta decisión al considerar que la atención al continente africano puede verse reducida en la cumbre del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) sin la participación de Sudáfrica.

"Como saben, esta plataforma del G20 no es exclusiva de ningún país, por lo que la inclusión es muy importante, y si nosotros, como africanos, necesitamos ver a alguien o a un país en la mesa, es a la República de Sudáfrica. Por lo tanto, nuestra posición es muy clara", añadió.

Youssouf definió a Sudáfrica como un "actor clave" en el G20, donde las propuestas de Pretoria han sido "muy bien recibidas por la opinión pública" del continente.

Estados Unidos anunció el pasado diciembre que no invitará al Gobierno sudafricano a participar en la Cumbre de Líderes del G20 que organizará en 2026 en Miami, tras acusarlo de obstruir las negociaciones del foro durante su presidencia rotatoria en 2025.

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El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó entonces que la actuación de Pretoria "manchó fundamentalmente la reputación del G20".

Estados Unidos no participó en la Cumbre de Líderes del G20 desarrollada en Johannesburgo (Sudáfrica) del 22 al 23 de noviembre pasados, por decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien primero adelantó su ausencia en el foro y luego ordenó que ningún funcionario de su Administración viajara a la reunión.

La relación entre Pretoria y Washington se ha tensado desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en 2025 hasta desembocar en una crisis diplomática, después de que Sudáfrica no acatara varias peticiones de Estados Unidos.