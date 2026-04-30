Las bolsas de Asia, en rojo ante nuevos temores por Ormuz y con crudo en unos 120 dólares

Irán amenazó el miércoles con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo y gas.

En el marco de la obstrucción de esta estratégica ruta, el Ejército estadounidense informó que ha impedido el paso de 42 buques con puertos iraníes como origen o destino, mientras las conversaciones de paz entre ambas partes siguen estancadas.

En este contexto, el barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, se disparaba un 5,77 % dólares en el mercado de futuros de Londres a las 5.30 GMT, hasta rozar los 125 dólares por barril, tras haber superado los 126 de madrugada, su precio más elevado desde 2022.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó un 1,06 % o 632,54 puntos, hasta las 59.284,92 unidades, lastrado además por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener los tipos de interés.

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El selectivo más amplio Topix, que incluye las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedió un 1,19 %, o 44,98 puntos, hasta los 3.727,21 enteros.

El grupo de telecomunicaciones e inversión nipón SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, descendió un 0,93 %, mientras que la empresa de mayor capitalización local, la automotriz Toyota cayó un 2,86 %.

En Corea del Sur, el referencial de Seúl, el Kospi, retrocedió un 1,38 % o 92,03 puntos, hasta las 6.598,87 unidades, mientras el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cayó un 2,29 %, o 27,91 puntos, hasta las 1.192,35 unidades.

Samsung Electronics, valor de referencia local, cedió un 2,43 %.

En China continental la bolsa de Shanghái ganó un 0,11 % o 4,65 puntos y finalizó en 4.112,16 enteros, mientras que la de Shenzhen perdió un 0,08 % o 13,37 unidades y terminó en 15.107,55.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el principal indicador del parqué de Taipéi, el Taiex, cerró la jornada de negociaciones con una bajada del 0,96 % o 376,87 unidades y topó las 38.926,63.

En Hong Kong, el descenso del referencial Hang Seng fue más acusado, del 1,27 % a su cierre.

Los principales índices bursátiles de India retrocedían en el mediodía local más de un 1 %: el referencial de la Bolsa de Bombay, el BSE Sensex, que agrupa a las 30 mayores empresas del país, cedía un 1,47 %, mientras el Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores, que mide el desempeño de las 50 compañías con mayor liquidez, bajaba en torno a un 1,38 %.

El Sudeste Asiático también registraba pérdidas generalizadas de las que únicamente se salvaba Singapur (0,53 % alrededor de las 13.00 hora local).

En Indonesia, la principal economía de la región, el referencial de Yakarta, el JCI, se situaba a la misma hora a la cabeza de las pérdidas en Asia, al caer un 2,46 %, mientras Malasia retrocedía un 0,25 %; Tailandia, un 0,4 %; Vietnam, un 1,16 %; y Filipinas, un 0,69 %.