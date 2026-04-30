Los ministros de Defensa de Italia y la India evalúan fabricar armamento de forma conjunta

"La primera visita del ministro de Defensa Crosetto a la India subraya el deseo de ambas naciones de ampliar aún más la cooperación existente y explorar nuevas áreas de colaboración, especialmente en el ámbito de la asociación industrial", destacó el Ministerio de Defensa de la India en un comunicado.

El ministerio confirmó que el acuerdo firmado con la Unión Europea el pasado mes de enero pone de manifiesto una "creciente convergencia estratégica" y supone un nuevo impulso para la industria local, alineado con la urgencia de Nueva Delhi de reducir su histórica dependencia militar de Rusia mediante la transferencia de tecnología europea.

Los ministros también analizarán la situación internacional y los retos de seguridad derivados del conflicto en Oriente Medio, con foco en la crisis del mar Rojo y los ataques que amenazan el flujo comercial hacia el Mediterráneo.

El ministro italiano, que llegó ayer a la India, mantuvo previamente un encuentro con el asesor de Seguridad Nacional, Ajit Doval.

Según confirmó Crosetto en su cuenta de X la reunión se centró en la estabilidad del Indo-pacífico, la seguridad marítima y la protección de las rutas comerciales, además de reiterar la voluntad compartida de ampliar la colaboración militar y los ejercicios conjuntos.

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La cooperación en materia de defensa entre la India e Italia cobró mayor impulso tras la visita del ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, a Roma en octubre de 2023. Ese encuentro selló definitivamente el deshielo de unas relaciones militares bilaterales que llevaban casi una década estancadas, abriendo la puerta al diseño y producción conjunta de equipos.

Este encuentro da continuidad a la visita realizada el pasado diciembre por el viceprimer ministro y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien se reunió con Narendra Modi para avanzar en el Plan de Acción Estratégico Conjunto 2025-2029.

En el marco de este plan, la oferta de codesarrollo militar por parte de Italia responde a las directrices actuales de Nueva Delhi, que exige a sus socios internacionales la transferencia de tecnología y la fabricación local de armamento bajo la política estatal 'Make in India'.