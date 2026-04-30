Lula anuncia medidas para aliviar deudas en mensaje por el Día del Trabajo

El mandatario, que intentará su reelección en octubre próximo, adelantó en su mensaje el lanzamiento de un programa que será formalizado el lunes, que le permitirá a los brasileños renegociar deudas a través de varios beneficios.

"Los brasileños tendrán tasas de interés más bajas, con un máximo del 1,99 % y descuentos del 30 % al 90 % sobre el monto de la deuda. De esta manera, tendrán una cuota mucho menor y más tiempo para pagar su deuda", aseguró el líder progresista.

La iniciativa abarcará obligaciones como tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos personales e incluso créditos educativos, y estará dirigida principalmente a familias endeudadas.

Lula afirmó que el objetivo es aliviar la presión financiera sobre los hogares brasileños, tras años de aumento del endeudamiento.

Pero advirtió que quienes se adhieran al programa quedarán bloqueados durante un año en plataformas de apuestas en línea, en un intento por frenar el impacto que ocasionan en la economía familiar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El líder progresista recordó que el Gobierno impulsa una propuesta para reducir la jornada a un máximo de 40 horas semanales, con dos días de descanso y sin reducción salarial, con la que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Asimismo destacó que durante su mandato Brasil ha logrado contener los efectos de la guerra en el Oriente Medio -en particular el encarecimiento del petróleo- con medidas para estabilizar los precios de los combustibles.

El jefe de Estado resaltó además indicadores recientes como la reducción del desempleo y la moderación de la inflación, aunque reconoció que aún existen desafíos para mejorar las condiciones de vida de la población.

Este es el segundo año que el actual mandatario y exlíder sindical no participa en actos públicos en el Día del Trabajo.

Lula aspira a alcanzar un cuarto mandato no consecutivo en los comicios del próximo 4 de octubre.

Según los últimos sondeos, el líder progresista y Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo, registran un empate técnico en intenciones de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales.