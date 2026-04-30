Macron visitará Armenia tras acudir a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván

Su visita sucede tras la normalización de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán por el acuerdo de paz de 2025.

El Elíseo informó de que el grueso de la visita oficial comenzará el martes 5, con un encuentro privado entre el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y Macron, seguido de una reunión ampliada entre las delegaciones de ambos países.

Al término de la ceremonia de firma de documentos, ambos mandatarios realizarán declaraciones ante la prensa.

Macron rendirá homenaje a la memoria de las víctimas del genocidio armenio en el monumento de Tsitsernakaberd y visitará también el Matenadaran (el Instituto de Manuscritos Antiguos). Asimismo, está programado un encuentro con el presidente de Armenia, Vahagn Khatchatourian.

El presidente francés tiene además previsto trasladarse a Guiumri acompañado por el primer ministro armenio, donde rendirá homenaje a las víctimas del terremoto de 1988. Ambos asistirán en esa misma ciudad al concierto titulado "Puente musical: Armenia-Francia".