México abre veinte nuevas rutas previo al mundial para fortalecer conectividad

En entrevista con EFE, la funcionaria federal señaló que este fortalecimiento de rutas forma parte del Plan México, que busca posicionar al país como el quinto más visitado del mundo, además de mejorar la conectividad nacional e internacional.

Rodríguez Zamora explicó que, además del impulso a la conectividad, ya se han colocado más de 2.000 créditos para el sector turístico, como parte de un esquema de financiamiento orientado a fortalecer la infraestructura y los servicios del ramo.

“Tenemos que ser el quinto país más visitado. La presidenta (Claudia Sheinbaum) ha pedido invertir (y ver) cómo aumentamos la conectividad. Entonces, (como parte del Plan México) fueron anunciadas más de 20 rutas (aéreas)”, comentó.

Asimismo, detalló que ya se cuenta con una guía de financiamiento para el turismo, elaborada en coordinación con el Banco de América Latina y el Caribe y con ONU Turismo, mediante la cual se respaldan 773 proyectos en las 32 entidades del país, con una inversión superior a 40 millones de dólares.

Añadió que este mecanismo también permitirá a pequeñas y medianas empresas turísticas acceder a recursos a través de instituciones financieras nacionales e internacionales.

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La secretaria subrayó la relevancia del anuncio en un contexto adverso para la industria aérea por el aumento en el costo del combustible, aunque aseguró que las aerolíneas continúan apostando por el mercado mexicano de cara al Mundial.

En ese sentido, destacó que Volaris abrirá 12 nuevas rutas desde Puebla a partir de junio, mientras que Aeroméxico operará 29 vuelos chárter para el Mundial, además de reforzar conexiones internacionales, principalmente con Europa.

Por su parte, Viva Aerobus ampliará su operación desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con nuevas rutas hacia Medellín y Bogotá (Colombia), como parte del fortalecimiento de la conectividad nacional e internacional.

“Seguimos fortaleciendo conexiones nacionales e internacionales”, explicó.

En materia de inversión, indicó que los proyectos turísticos sustentables de Punta Venado, en Quintana Roo, y la Costa de Nayarit concentran recursos por 150 millones de dólares, cifra que fue ampliada en febrero de 2026.

Sobre turismo comunitario, destacó que esta es la primera vez que este segmento se presenta dentro del Tianguis Turístico.

Precisó que actualmente existen más de 500 proyectos en desarrollo en todo México, apoyados con equipamiento, capacitación y acompañamiento de la Unesco, así como de los gobiernos federal y estatales.

“Se apertura con una guía perfectamente escrita digital, donde te dice cómo llegar, qué hacer, cómo poder acceder a estas vías, entonces hoy ha cambiado esta forma de vender a México, el ancla turística, por supuesto, son los grandes destinos, pero estos grandes destinos hoy tienen experiencias complementarias”, mencionó.

La funcionaria añadió que, en esta primera etapa, nueve estados concentran las principales experiencias comunitarias, y adelantó que en los próximos meses se incorporarán ocho entidades más, con alrededor de 400 nuevas experiencias.

"Todos los que tengan estos proyectos van a tener un reconocimiento internacional, el distintivo de turismo comunitario", precisó, reconocimientos que están dedicados a diversos segmentos desde guías, cocineras, artesanas y cuidadoras del medio ambiente que han hecho “una labor turística”, sentenció.